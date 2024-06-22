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Родичі військових можуть втратити виплати: Міноборони назвало причини

Фото: у Міноборони розповіли, в яких випадках припиняються виплати сім’ї військового (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталія Юрченко

Сім'ї українських військовослужбовців можуть втратити виплати. Є декілька причин для припинення нараховування коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Членам сімей військовослужбовців виплата грошового забезпечення припиняється з дня з’ясування в установленому законодавством порядку обставин:

  • добровільної здачі його в полон,
  • самовільного залишення військової частини, місця служби або дезертирування.

Про припинення виплат родичам військових оголошується відповідним наказом, заявник повинен бути проінформований.

Як пояснюють у Міноборони, раніше виплачене членам сімей таких військовослужбовців грошове забезпечення з них не стягується.

 

Виплати військовим

Нагадаємо, що в Україні офіційно встановлені три типи виплат для захисників - щомісячні основні та додаткові, а також одноразові виплати.

Сума виплат залежить від посади військового, звання, умов несення служби тощо.

Також зазначимо, що українським військовим будуть доплачувати за перебування на передовій. Так, за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення захисникам будуть додатково нараховувати 70 тисяч гривень.

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