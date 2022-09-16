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Rocket Lab вывел на орбиту коммуникационный спутник: видео запуска ракеты

Фото: Rocket Lab вывел на орбиту коммуникационный спутник (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Rocket Lab совершила успешный запуск коммуникационного спутника Strix-1 на орбиту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.com.

Отмечается, что это был 30-й запуск для ракеты-носителя Electron со спутником на борту. Операция прошла с космодрома в Новой Зеландии.

Уже через 53 минуты после запуска, спутник компании Synspective расположился на запланированной орбите, которая находится в 563 километрах над Землей.

В Rocket Lab отметили, что спутник будет передавать изображения, на которых будут фиксироваться изменения поверхности Земли. В то же время он будет прекрасно работать в независимости от погодных условий, или промежутка времени.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно Китай осуществил успешный запуск спутника Чжунсин-1Е в космос с космодрома Вэньчан.

Тем временем ракета New Shepard, принадлежащая компании Blue Origin, взорвалась спустя минуту после старта.

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