Rocket Lab вывел на орбиту коммуникационный спутник: видео запуска ракеты

Отмечается, что это был 30-й запуск для ракеты-носителя Electron со спутником на борту. Операция прошла с космодрома в Новой Зеландии.

Уже через 53 минуты после запуска, спутник компании Synspective расположился на запланированной орбите, которая находится в 563 километрах над Землей.

В Rocket Lab отметили, что спутник будет передавать изображения, на которых будут фиксироваться изменения поверхности Земли. В то же время он будет прекрасно работать в независимости от погодных условий, или промежутка времени.