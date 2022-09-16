Rocket Lab вивів на орбіту комунікаційний супутник: відео запуску ракети

Компанія Rocket Lab здійснила успішний запуск комунікаційного супутника Strix-1 на орбіту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.com.
Зазначається, що це був 30-й запуск для ракети-носія Electron зі супутником на борту. Операція відбулась з космодрому в Новій Зеландії.
Вже через 53 хвилини після запуску, супутник компанії Synspective розташувався на запланованій орбіті, яка знаходиться у 563 кілометрах над Землею.
У Rocket Lab зауважили, що супутник передаватиме зображення, на яких фіксуватимуться зміни поверхні Землі. Водночас він чудово працюватиме в незалежності від погодних умов, або ж проміжку часу.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Китай здійснив успішний запуск супутника Чжунсін-1Е в космос із космодрому Веньчан.
Тим часом ракета New Shepard, яка належить компанії Blue Origin, вибухнула через хвилину після старту.
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