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Rocket Lab презентовала "Нейтрон" - ракету будущего

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Четверг 02 декабря 2021 17:41
Rocket Lab презентовала "Нейтрон" - ракету будущего Фото: Rocket Lab презентовала "Нейтрон" (rocketlabusa.com)
Автор: Сергей Пышкин

Новозеландская компания Rocket Lab, которая принадлежит предпринимателю Питеру Беку, предложила уже свою вторую ракету, чтобы увеличить количество полетов в космос. Новейший аппарат получил название "Нейтрон".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Rocket Lab.

Весной 2021 года Бек буквально съел шляпу, когда обещал создать новый ракета-носитель. Во время сегодняшней презентации предприниматель в шутку отметил, что рад тому, что сегодня на нем нет головного убора.

Чем "Нейтрон" является таким особенным

Новейшая ракета начнет запускать грузы уже с 2024 года. Конечно, она будет многоразовой: первая ступень будет приземляться на автономную океаническую платформу или стационарный космодром, который является аналогичным тому, что принадлежит SpaceX.

Носитель изготовлен из углеродного волокна, что позволяет сэкономить массу самой ракеты и увеличить массу полезного груза. На орбиту аппарат может доставить до 8 тонн в многократной конфигурации. В то же время масса груза может вырасти до 15 тонн.

Общая масса "Нейтрона" составляет 480 тонн.

Композит намного прочнее и надежнее алюминия и нержавеющей стали, которые чаще всего используют при строительстве ракеты. Изготовление аппарата будет осуществляться на 3D-принтере.

Двигатели "Архимед" являются уникальной разработкой компании. Они также будут печататься отдельно. Семь двигателей будут работать на метане и кислороде, что важно в сегодняшних реалиях из-за их экологичности.

Предприниматель заметил, что "Нейтрон" будут использовать для запуска маленьких спутников в большом количестве.

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