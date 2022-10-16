ua ru
Вс, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Работу "зернового коридора" продлят после 22 ноября

Новина українською →
Воскресенье 16 октября 2022 17:55
Работу "зернового коридора" продлят после 22 ноября Фото: работу "зернового коридора" продлят после 22 ноября (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Соглашение по экспорту украинского продовольствия, срок действия которого определялся до 22 ноября, продлят и дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Сегодня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром в Совместном координационном центре в Стамбуле по поводу реализации "зерновой инициативы" и продления ее действия после 22 ноября.

"Стороны-участники "Инициативы" - ООН, Турция и Украина, выразили готовность продлить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации. На данный момент нет никаких сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала действия "зернового коридора" было экспортировано более 7,7 млн. тонн агропродукции.

Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна Черным морем. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.

При этом 13 октября представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что страна может выйти из зерновой сделки, если не будут выполнены ее требования по экспорту российского зерна и удобрений в страны Африки и Азии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир не дать РФ продолжать свой шантаж.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИУ продовольственный кризис
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась