Работу "зернового коридора" продлят после 22 ноября

Соглашение по экспорту украинского продовольствия, срок действия которого определялся до 22 ноября, продлят и дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры .

Сегодня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром в Совместном координационном центре в Стамбуле по поводу реализации "зерновой инициативы" и продления ее действия после 22 ноября.

"Стороны-участники "Инициативы" - ООН, Турция и Украина, выразили готовность продлить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации. На данный момент нет никаких сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала действия "зернового коридора" было экспортировано более 7,7 млн. тонн агропродукции.