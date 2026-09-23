За роботу в шахрайських "офісах" - 10 років в'язниці: в Україні почав діяти закон

В Україні запрацювали суворіші покарання за діяльність шахрайських кол-центрів. Відтепер за участь у таких "офісах", надання їм приміщень, зв'язку чи залучення працівників загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіберполіцію .

В Україні набрали чинності зміни до Кримінального кодексу, які регламентують відповідальність за створення, діяльність та сприяння роботі шахрайських кол-центрів.

За усвідомлену участь у роботі такого "офісу" передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці наголошують, що покарання чекає не лише безпосередніх працівників, а й тих, хто свідомо допомагає організовувати процес. Ідеться про здачу приміщень в оренду, забезпечення обладнанням, зв'язком чи іншими необхідними послугами.

Відповідальність за пошук працівників

Окреме покарання передбачене за умисне залучення людей до роботи в шахрайських структурах, зокрема за пошук і найм персоналу.

За такі дії загрожує до 5 років позбавлення волі. Якщо ж порушення вчинено повторно, строк покарання зростає до 10 років.

Водночас закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності для окремих учасників або осіб, які сприяли шахраям.

Для цього необхідно добровільно повідомити правоохоронців про діяльність групи та активно сприяти її викриттю. Головна умова - зробити це потрібно ще до вручення повідомлення про підозру.