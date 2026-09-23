ua en ru
Ср, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

За роботу в шахрайських "офісах" - 10 років в'язниці: в Україні почав діяти закон

14:39 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
За роботу в шахрайських "офісах" - 10 років в'язниці: в Україні почав діяти закон Фото: в Україні посилили відповідальність за шахрайські кол-центри (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні запрацювали суворіші покарання за діяльність шахрайських кол-центрів. Відтепер за участь у таких "офісах", надання їм приміщень, зв'язку чи залучення працівників загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіберполіцію.

В Україні набрали чинності зміни до Кримінального кодексу, які регламентують відповідальність за створення, діяльність та сприяння роботі шахрайських кол-центрів.

За усвідомлену участь у роботі такого "офісу" передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці наголошують, що покарання чекає не лише безпосередніх працівників, а й тих, хто свідомо допомагає організовувати процес. Ідеться про здачу приміщень в оренду, забезпечення обладнанням, зв'язком чи іншими необхідними послугами.

Відповідальність за пошук працівників

Окреме покарання передбачене за умисне залучення людей до роботи в шахрайських структурах, зокрема за пошук і найм персоналу.

За такі дії загрожує до 5 років позбавлення волі. Якщо ж порушення вчинено повторно, строк покарання зростає до 10 років.

Водночас закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності для окремих учасників або осіб, які сприяли шахраям.

Для цього необхідно добровільно повідомити правоохоронців про діяльність групи та активно сприяти її викриттю. Головна умова - зробити це потрібно ще до вручення повідомлення про підозру.

Нагадаємо, Рада ухвалила закон, який посилює кримінальну відповідальність за шахрайство, вчинене через кол-центри, а також незаконне заволодіння персональними даними українців.

Згодом закон підписав президент Володимир Зеленський. За його словами, покарання за діяльність незаконних кол-центрів має бути жорстким.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Шахраї
Новини
Атака РФ на Київ: кількість жертв зростає, постраждалих понад 20
Атака РФ на Київ: кількість жертв зростає, постраждалих понад 20
Аналітика
Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом
Роман Коткореспондент РБК-Україна Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом