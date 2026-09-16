Рада ухвалила закон проти "шахрайських" кол-центрів

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Верховна рада ухвалила закон, який посилює кримінальну відповідальність за шахрайство через кол-центри та крадіжку персональних даних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної Ради України.

За закон проголосували 313 депутатів Йдеться про законопроєкт номер 10190. За його прийняття в цілому проголосували 313 народних депутатів. Документ доповнює Кримінальний кодекс України новими статтями. Вони встановлюють відповідальність за протиправне збирання, зберігання та використання: персональних даних людини;

інформації, що містить банківську таємницю;

реквізитів платіжних інструментів і карток. Мета - заволодіння чужим майном. Раніше довести подібні злочини правоохоронцям було значно складніше. Закон запроваджує формальний склад злочину. Це означає, що для притягнення до відповідальності досить самого факту протиправної дії, а не доведеного кінцевого результату.