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Рада ухвалила закон проти "шахрайських" кол-центрів

11:25 16.09.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Рада ухвалила закон проти "шахрайських" кол-центрів Фото: Рада ухвалила зміни до кодексу (Getty Images)
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Верховна рада ухвалила закон, який посилює кримінальну відповідальність за шахрайство через кол-центри та крадіжку персональних даних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної Ради України.

За закон проголосували 313 депутатів

Йдеться про законопроєкт номер 10190. За його прийняття в цілому проголосували 313 народних депутатів.

Документ доповнює Кримінальний кодекс України новими статтями. Вони встановлюють відповідальність за протиправне збирання, зберігання та використання:

  • персональних даних людини;
  • інформації, що містить банківську таємницю;
  • реквізитів платіжних інструментів і карток.

Мета - заволодіння чужим майном. Раніше довести подібні злочини правоохоронцям було значно складніше.

Закон запроваджує формальний склад злочину. Це означає, що для притягнення до відповідальності досить самого факту протиправної дії, а не доведеного кінцевого результату.

Такий підхід має ефективніше протидіяти системним шахрайським схемам, зокрема так званим фінансовим пірамідам, йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Верховна Рада вже підтримала за основу законопроєкт про дропів.

Документ передбачає штрафи та ув'язнення до восьми років для тих, хто передає чи продає банківські картки та рахунки шахраям.

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