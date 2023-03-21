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На роботу МКС в Україні виділили майже 5 мільйонів доларів, - AP

Фото: На роботу МКС в Україні виділили майже 5 мільйонів доларів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На роботу Міжнародного кримінального суду для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні та притягнення винних до відповідальності виділили 4,9 мільйона доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Відповідне рішення ухвалили міністри юстиції понад 40 країн під час конференції у Лондоні, яка відбулась 20 березня.

"Ми поділяємо переконання, що Путін і все керівництво РФ повинні бути притягнуті до відповідальності. Тож переконаймось, що підкріплюємо наші слова діями, що підкріплюємо нашу моральну підтримку практичними засобами для ефективного розслідування цих жахливих злочинів", - заявив глава Мін'юсту Великої Британії Домінік Рааб.

Водночас прокурор МКС Карім Хан додав, що ордер на арешт Путіна нагадує світові, що спільні міжнародні дії є ключем до забезпечення справедливості для України.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора через звинувачення у викраденні українських дітей.

До слова, ордер на арешт Путіна діятиме до кінця його життя.

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