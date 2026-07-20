Роботом тепер можна керувати силою думки: нову технологію вже показали

Компанія BrainCo представила першу інтегровану платформу "мозок-робот", яка дає змогу керувати робототехнікою за допомогою сигналів мозку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.
В основі розробки лежить неінвазивний нейрокомп'ютерний інтерфейс (BCI), який не потребує хірургічного втручання.
Принцип роботи системи побудований на кількох етапах:
Платформа є універсальною та сумісною з різними типами обладнання - від антропоморфних гуманоїдів і робособак до промислових роборук.
Під час демонстрацій роборука успішно захоплювала та підіймала предмети (зокрема чашку та яблуко), орієнтуючись лише на імпульси мозку оператора.
На відміну від чипів, що імплантуються безпосередньо у мозок, розробка орієнтована на безпечне зовнішнє використання.
Незважаючи на вражаючий ефект від прямих команд, розробники вважають, що головна цінність платформи полягає в іншому.
Головним у розвитку втіленого штучного інтелекту (Embodied AI) є дефіцит якісних даних про те, як саме люди взаємодіють з навколишнім світом.
Нова BCI-платформа здатна збирати комплексні набори даних, об'єднуючи реальні дії робота, демонстрації людини та віртуальні симуляції.
Це дозволяє створювати більш досконалі "мізки" для автономних машин, навчаючи їх не просто виконувати алгоритми, а й передбачати потреби людей.
Прямий зв'язок між мозком і роботом розглядається як потенційна заміна традиційних джойстиків, клавіатур і голосових команд. Проте перед масовим впровадженням технології розробникам належить подолати низку обмежень:
Шум та якість сигналу: неінвазивні ЕЕГ-системи отримують слабші та зашумленіші сигнали порівняно з вживленими імплантами.
Точність виконання: системі необхідні додаткові випробування поза межами лабораторних умов, щоб довести свою надійність у повсякденній роботі.
Тим не менш, поява таких платформ підтверджує новий тренд у робототехніці: майбутнє галузі залежить не лише від фізичної сили та спритності машин, а й від їхньої здатності глибоко розуміти людину.
Презентація системи відбулася на Всесвітній конференції зі штучного інтелекту (WAIC) у Шанхаї.