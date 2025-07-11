Работодатели раскрыли планы по повышению зарплат украинцам в 2025 году
Рынок труда в Украине испытывает острый дефицит кадров, высоким является процент спроса на высококвалифицированных специалистов определенных профессий. Но только 35% работодателей планирует увеличение заработной платы в 2025 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на масштабное Исследование рынка труда 2024-2025.
Почти 45% крупных работодателей, с численностью более 250 человек, планируют повышать заработную плату в 2025 году, 35% - малые и средние работодатели и 30% - микропредприятия.
По секторам экономики наблюдается распределение следующим образом: наибольший процент работодателей, которые планируют повысить зарплату, отслеживается в сельском хозяйстве - 51,7%, добывающей промышленности - 46,7%, перерабатывающей промышленности - 44,2%.
В свою очередь, наименьший процент: в искусстве, развлечениях и спорте - 17%, государственном управлении - 18,2%, образовании - 24%.
Наибольшая часть работодателей, которые планируют повышение заработной платы, наблюдается в таких областях: Житомирская область - 54,3%, Волынская область - 51,7%.
Масштабный опрос работодателей был осуществлен Государственным центром занятости во всех подконтрольных Украине районах среди 54 677 предприятий. Опрос проводился с 17 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Основными респондентами для крупных и средних предприятий стали руководители или специалисты отделов кадров.
Напомним, по данным Госстата, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен.
НБУ ожидает, что в 2025 году рост номинальной зарплаты составит 17,7%. В 2026 году зарплата вырастет на 9,4%, в 2027 году на 8,8%.
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