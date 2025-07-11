ua en ru
Пт, 11 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Работодатели раскрыли планы по повышению зарплат украинцам в 2025 году

Украина, Пятница 11 июля 2025 13:30
UA EN RU
Работодатели раскрыли планы по повышению зарплат украинцам в 2025 году Фото: только треть работодателей собираются повысить зарплату (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рынок труда в Украине испытывает острый дефицит кадров, высоким является процент спроса на высококвалифицированных специалистов определенных профессий. Но только 35% работодателей планирует увеличение заработной платы в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на масштабное Исследование рынка труда 2024-2025.

Почти 45% крупных работодателей, с численностью более 250 человек, планируют повышать заработную плату в 2025 году, 35% - малые и средние работодатели и 30% - микропредприятия.
Работодатели раскрыли планы по повышению зарплат украинцам в 2025 году

По секторам экономики наблюдается распределение следующим образом: наибольший процент работодателей, которые планируют повысить зарплату, отслеживается в сельском хозяйстве - 51,7%, добывающей промышленности - 46,7%, перерабатывающей промышленности - 44,2%.

В свою очередь, наименьший процент: в искусстве, развлечениях и спорте - 17%, государственном управлении - 18,2%, образовании - 24%.

Наибольшая часть работодателей, которые планируют повышение заработной платы, наблюдается в таких областях: Житомирская область - 54,3%, Волынская область - 51,7%.
Работодатели раскрыли планы по повышению зарплат украинцам в 2025 году

Масштабный опрос работодателей был осуществлен Государственным центром занятости во всех подконтрольных Украине районах среди 54 677 предприятий. Опрос проводился с 17 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Основными респондентами для крупных и средних предприятий стали руководители или специалисты отделов кадров.

Напомним, по данным Госстата, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен.

НБУ ожидает, что в 2025 году рост номинальной зарплаты составит 17,7%. В 2026 году зарплата вырастет на 9,4%, в 2027 году на 8,8%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине
Новости
Атака "Шахедов" на Одессу: 8 пострадавших, повреждена инфраструктура
Атака "Шахедов" на Одессу: 8 пострадавших, повреждена инфраструктура
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом