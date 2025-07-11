Работодатели раскрыли планы по повышению зарплат украинцам в 2025 году

Рынок труда в Украине испытывает острый дефицит кадров, высоким является процент спроса на высококвалифицированных специалистов определенных профессий. Но только 35% работодателей планирует увеличение заработной платы в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на масштабное Исследование рынка труда 2024-2025 .

Почти 45% крупных работодателей, с численностью более 250 человек, планируют повышать заработную плату в 2025 году, 35% - малые и средние работодатели и 30% - микропредприятия.



По секторам экономики наблюдается распределение следующим образом: наибольший процент работодателей, которые планируют повысить зарплату, отслеживается в сельском хозяйстве - 51,7%, добывающей промышленности - 46,7%, перерабатывающей промышленности - 44,2%.

В свою очередь, наименьший процент: в искусстве, развлечениях и спорте - 17%, государственном управлении - 18,2%, образовании - 24%.

Наибольшая часть работодателей, которые планируют повышение заработной платы, наблюдается в таких областях: Житомирская область - 54,3%, Волынская область - 51,7%.



Масштабный опрос работодателей был осуществлен Государственным центром занятости во всех подконтрольных Украине районах среди 54 677 предприятий. Опрос проводился с 17 декабря 2024 года по 31 января 2025 года. Основными респондентами для крупных и средних предприятий стали руководители или специалисты отделов кадров.