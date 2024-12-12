Роботодавці оплачуватимуть психіатричні огляди працівників з 2025 року

МОЗ України вдосконалює правила проведення психіатричних оглядів

З 1 січня 2025 року в Україні набувають чинності оновлені правила психіатричних оглядів, затверджені Міністерством охорони здоров’я (МОЗ). Нові норми спрямовані на підвищення якості обстежень та адаптацію процедур до сучасних вимог.

Основні зміни

Оновлений порядок проведення оглядів:

Порядок проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, затвердженого у 2022 році, внесено суттєві корективи. Вони спрямовані на вдосконалення діагностики та обстежень.

Модернізація документації:

Затверджено новий протокол проходження психіатричних оглядів.

Оновлено форму довідки про огляд, яка стане обов’язковою з 2025 року.

Відповідальність роботодавців

Відповідно до порядку № 651, роботодавці зобов’язані організовувати та фінансувати психіатричні огляди для співробітників, які виконують роботи з особливими вимогами до психічного здоров’я. Список таких категорій працівників визначено наказом МОЗ від 26 січня 2024 року № 139.

Хто підлягає психіатричному огляду

Перевірки стану психічного здоров’я є обов’язковими для:

осіб, зайнятих у діяльності, що потребує підвищеної уваги та відповідальності;

працівників з доступом до потенційно небезпечних об’єктів;

представників професій із високим ризиком впливу на здоров’я оточуючих.

Фото: наказ МОЗ України № 139

Огляди проводитимуть кваліфіковані лікарі-психіатри, зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я та забезпечені відповідним навчанням.