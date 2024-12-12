Роботодавці оплачуватимуть психіатричні огляди працівників з 2025 року

З 1 січня 2025 року в Україні набувають чинності нові правила проведення психіатричних оглядів для співробітників, які виконують роботи з особливими вимогами до психічного здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на наказ МОЗ України № 1759.
З 1 січня 2025 року в Україні набувають чинності оновлені правила психіатричних оглядів, затверджені Міністерством охорони здоров’я (МОЗ). Нові норми спрямовані на підвищення якості обстежень та адаптацію процедур до сучасних вимог.
Оновлений порядок проведення оглядів:
Порядок проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, затвердженого у 2022 році, внесено суттєві корективи. Вони спрямовані на вдосконалення діагностики та обстежень.
Модернізація документації:
Відповідно до порядку № 651, роботодавці зобов’язані організовувати та фінансувати психіатричні огляди для співробітників, які виконують роботи з особливими вимогами до психічного здоров’я. Список таких категорій працівників визначено наказом МОЗ від 26 січня 2024 року № 139.
Перевірки стану психічного здоров’я є обов’язковими для:
Огляди проводитимуть кваліфіковані лікарі-психіатри, зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я та забезпечені відповідним навчанням.
Нагадаємо, що в Україні вже в січні 2025 року пацієнтам можуть почати призначати ліки на основі медичного канабісу. Зараз триває реєстрація першого такого препарату.