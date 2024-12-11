В Україні з січня 2025 року можуть почати призначати ліки на основі медичного канабісу

В Україні вже в січні 2025 року пацієнтам можуть почати призначати ліки на основі медичного канабісу. Зараз триває реєстрація першого такого препарату.

РБК-Україна повідомляє, що про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила членкиня Комітету з питань здоров’я нації, народна депутатка Ольга Стефанишина.