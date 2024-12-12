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Работодатели будут оплачивать психиатрические осмотры работников с 2025 года

Фото: обязательные категории и новые требования Минздрава (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

С 1 января 2025 года в Украине вступают в силу новые правила проведения психиатрических осмотров.осмотры для сотрудников, выполняющих работы с особыми требованиями к психическому здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Минздрава Украины №1759.

Минздрав Украины совершенствует правила проведения психиатрических осмотров

С 1 января 2025 года в Украине вступают в силу обновленные правила психиатрических осмотров, утвержденные Министерством здравоохранения (Минздрав). Новые нормы направлены на повышение качества обследований и адаптацию процедур к современным требованиям.

Основные изменения

Обновленный порядок проведения осмотров:

Порядок проведения предварительных, периодических и внеочередных психиатрических осмотров, утвержденный в 2022 году, внесены существенные корректировки. Они нацелены на усовершенствование диагностики и обследований.

Модернизация документации:

  • Утвержден новый протокол прохождения психиатрических осмотров.
  • Обновлена форма справки об осмотре, которая станет обязательной с 2025 года.

Ответственность работодателей

Согласно порядку № 651, работодатели обязаны организовывать и финансировать психиатрические осмотры для сотрудников, выполняющих работы с особыми требованиями к психическому здоровью. Список таких категорий работников утвержден приказом Минздрава от 26 января 2024 года № 139.

Кто подлежит психиатрическому осмотру

Проверки психического здоровья обязательны для:

  • лиц, занятых деятельностью, требующей повышенного внимания и ответственности;
  • работников с доступом к потенциально опасным объектам;
  • представителей профессий с высоким риском влияния на здоровье окружающих.
 
Фото: приказ Минздрава Украины № 139

Осмотры будут проводить квалифицированные врачи-психиатры, зарегистрированные в электронной системе здравоохранения и прошедшие соответствующее обучение.

Напомним, что в Украине уже в январе 2025 года пациентам могут начать назначать лекарства на основе медицинского каннабиса. Сейчас идет регистрация первого такого препарата.

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