Работодатели будут оплачивать психиатрические осмотры работников с 2025 года

С 1 января 2025 года в Украине вступают в силу новые правила проведения психиатрических осмотров.осмотры для сотрудников, выполняющих работы с особыми требованиями к психическому здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Минздрава Украины №1759.
С 1 января 2025 года в Украине вступают в силу обновленные правила психиатрических осмотров, утвержденные Министерством здравоохранения (Минздрав). Новые нормы направлены на повышение качества обследований и адаптацию процедур к современным требованиям.
Обновленный порядок проведения осмотров:
Порядок проведения предварительных, периодических и внеочередных психиатрических осмотров, утвержденный в 2022 году, внесены существенные корректировки. Они нацелены на усовершенствование диагностики и обследований.
Согласно порядку № 651, работодатели обязаны организовывать и финансировать психиатрические осмотры для сотрудников, выполняющих работы с особыми требованиями к психическому здоровью. Список таких категорий работников утвержден приказом Минздрава от 26 января 2024 года № 139.
Проверки психического здоровья обязательны для:
Осмотры будут проводить квалифицированные врачи-психиатры, зарегистрированные в электронной системе здравоохранения и прошедшие соответствующее обучение.
Напомним, что в Украине уже в январе 2025 года пациентам могут начать назначать лекарства на основе медицинского каннабиса. Сейчас идет регистрация первого такого препарата.