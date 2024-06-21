Роботодавці можуть отримати грошову компенсацію за найм ветеранів: що відомо

Кого можуть працевлаштувати

Дія постанови поширюється на роботодавців, які за направленням центру зайнятості працевлаштовують:

одного з батьків чи особу, яка їх замінює, має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років, виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю чи утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності)

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування

осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років

осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку

осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або осіб, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу

учасників бойових дій

осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення

особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п'яти років

зареєстрованих безробітних, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад шість місяців

зареєстрованих безробітних з-поміж осіб віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців; віком до 35 років - на перше робоче місце; звільнених зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби - на перше робоче місце після такого звільнення

Скільки виплачують роботодавцю

За працевлаштування учасника бойових дій виплачують фактичні витрати у розмірі єдиного соціального внеску за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.

Проте ця сума не може перевищувати розмір подвійного мінімального страхового внеску. Станом на січень 2024 це 1 562 гривні на місяць. Тобто за працевлаштування учасника бойових дій роботодавцю компенсують суму до 3 124 гривень.

Якщо роботодавець працевлаштував звільнену зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби особу, йому компенсують 50% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виплати, за відповідну особу за місяць.

З 1 квітня 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 000 гривень, тобто в цьому випадку нарахують 4 000 гривень.

Але військові, які звільнилися зі служби та працевлаштувалися таким чином, можуть скористатися цим правом одноразово.

Роботодавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування ветеранів (фото: Getty Images)

В якому випадку компенсацій не буде

Роботодавцю не нададуть компенсацію, якщо в нього є заборгованість:

зі сплати єдиного внеску

зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

з виплати заробітної плати

перед державним (місцевим) бюджетом понад шість місяців

Також компенсацій не буде, якщо до суб'єкта господарювання застосовують судові процедури банкрутства (неплатоспроможності) чи суб'єкт господарювання перебуває на стадії ліквідації.

Як подати заяву на компенсацію

Якщо ви працевлаштували учасника бойових дій чи звільнену зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби особу, подайте до центру зайнятості заяву за формою згідно з додатком 1.

У заяві потрібно зазначити:

основний вид економічної діяльності, сукупний розмір незначної державної допомоги, отриманої роботодавцем протягом останніх трьох років, її форма та мета

інформацію про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати

інформацію про працевлаштування особи на умовах

ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта працевлаштованої особи

Заяву потрібно подати протягом двох місяців з дня працевлаштування особи до центру зайнятості. Це можна зробити особисто чи через електронний кабінет роботодавця Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості з накладенням електронного підпису.

Своєю чергою центр зайнятості повинен перевірити зазначену в заяві інформацію не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня подання.

Виплату компенсації здійснюють кожен непарний місяць роботи з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного. Водночас на період воєнного стану строки виплати компенсації залежать від наявності фінансування.