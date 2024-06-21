Роботодавці можуть отримати грошову компенсацію за найм ветеранів: що відомо

Роботодавці, які працевлаштовують безробітних ветеранів, можуть отримати фінансову компенсацію від держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету Міністрів.
Дія постанови поширюється на роботодавців, які за направленням центру зайнятості працевлаштовують:
За працевлаштування учасника бойових дій виплачують фактичні витрати у розмірі єдиного соціального внеску за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.
Проте ця сума не може перевищувати розмір подвійного мінімального страхового внеску. Станом на січень 2024 це 1 562 гривні на місяць. Тобто за працевлаштування учасника бойових дій роботодавцю компенсують суму до 3 124 гривень.
Якщо роботодавець працевлаштував звільнену зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби особу, йому компенсують 50% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виплати, за відповідну особу за місяць.
З 1 квітня 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 000 гривень, тобто в цьому випадку нарахують 4 000 гривень.
Але військові, які звільнилися зі служби та працевлаштувалися таким чином, можуть скористатися цим правом одноразово.
Роботодавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування ветеранів (фото: Getty Images)
Роботодавцю не нададуть компенсацію, якщо в нього є заборгованість:
Також компенсацій не буде, якщо до суб'єкта господарювання застосовують судові процедури банкрутства (неплатоспроможності) чи суб'єкт господарювання перебуває на стадії ліквідації.
Якщо ви працевлаштували учасника бойових дій чи звільнену зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби особу, подайте до центру зайнятості заяву за формою згідно з додатком 1.
У заяві потрібно зазначити:
Заяву потрібно подати протягом двох місяців з дня працевлаштування особи до центру зайнятості. Це можна зробити особисто чи через електронний кабінет роботодавця Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості з накладенням електронного підпису.
Своєю чергою центр зайнятості повинен перевірити зазначену в заяві інформацію не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня подання.
Виплату компенсації здійснюють кожен непарний місяць роботи з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного. Водночас на період воєнного стану строки виплати компенсації залежать від наявності фінансування.
Раніше ми розповідали, як військовому лише з бойовим досвідом знайти цивільну роботу.
До речі, у травні в Україні збільшилася кількість вакансій, на які запрошують ветеранів.
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