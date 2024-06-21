Работодатели могут получить денежную компенсацию за найм ветеранов: что известно

Кого могут трудоустроить

Действие постановления распространяется на работодателей, которые по направлению центра занятости трудоустраивают:

одного из родителей или лицо, которое их заменяет, имеет на удерживании ребенка (детей) в возрасте до шести лет, воспитывает без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью или удерживает без одного из супругов лицо с инвалидностью с детства (независимо от возрасту) и/или лицо с инвалидностью I группы (независимо от причины инвалидности)

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

лица, освобожденных после отбывания наказания или принудительного лечения

лица, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет

лица с инвалидностью, не достигших пенсионного возраста

лица, которым исполнилось 15 лет и которые с согласия одного из родителей или лица, их заменяющего, могут, в виде исключения, приниматься на работу

участников боевых действий

лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их увольнения

лица, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось не больше пяти лет

зарегистрированных безработных, находящихся в статусе зарегистрированного безработного более шести месяцев

зарегистрированных безработных среди лиц в возрасте до 25 лет, суммарно имеющих страховой стаж не более 12 месяцев; в возрасте до 35 лет - на первое рабочее место; уволенных со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы - на первое рабочее место после такого увольнения

Сколько выплачивают работодателю

За трудоустройство участника боевых действий выплачивают фактический расход в размере единого социального взноса за соответствующее лицо за месяц, за который он уплачен.

Однако сумма не может превышать размер двойного минимального страхового взноса. По состоянию на январь 2024 года это 1 562 гривны в месяц. То есть, за трудоустройство участника боевых действий работодателю компенсируют сумму до 3 124 гривен.

Если работодатель трудоустроил уволенного со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы человека, ему компенсируют 50% минимальной заработной платы, установленной законом на момент выплаты за соответствующее лицо за месяц.

С 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 гривен, то есть в этом случае насчитают 4 000 гривен.

Но военные, которые уволились со службы и трудоустроились таким образом, могут воспользоваться этим правом единоразово.

Работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство ветеранов (фото: Getty Images)

В каком случае компенсаций не будет

Работодателю не предоставят компенсацию, если у него есть задолженность:

по уплате единого взноса

по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование

по выплате заработной платы

перед государственным (местным) бюджетом более шести месяцев

Также компенсаций не будет, если к субъекту хозяйствования применяют судебные процедуры банкротства (неплатежеспособности) или предприятие находится на стадии ликвидации.

Как подать заявление на компенсацию

Если вы трудоустроили участника боевых действий или освобожденного от срочной военной или альтернативной (невоенной) службы человека, подайте в центр занятости заявление по форме согласно приложению 1.

В заявлении следует отметить:

основной вид экономической деятельности, совокупный размер незначительной государственной помощи, полученной работодателем за последние три года, ее форма и цель

информацию об отсутствии задолженности по выплате заработной платы

информацию о трудоустройстве человека на условиях

ФИО, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта трудоустроенного лица

Заявление следует подать в течение двух месяцев со дня трудоустройства лица в центр занятости. Это можно сделать лично или через электронный кабинет работодателя Единой информационно-аналитической системы государственной службы занятости с наложением электронной подписи.

В свою очередь центр занятости должен проверить указанную в заявлении информацию не позднее чем через пять рабочих дней со дня представления.

Выплату компенсации производят каждый нечетный месяц работы со дня трудоустройства зарегистрированного безработного. В то же время, на период военного положения сроки выплаты компенсации зависят от наличия финансирования.