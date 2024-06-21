Работодатели могут получить денежную компенсацию за найм ветеранов: что известно

Работодатели, трудоустраивающие безработных ветеранов, могут получить финансовую компенсацию от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров.
Действие постановления распространяется на работодателей, которые по направлению центра занятости трудоустраивают:
За трудоустройство участника боевых действий выплачивают фактический расход в размере единого социального взноса за соответствующее лицо за месяц, за который он уплачен.
Однако сумма не может превышать размер двойного минимального страхового взноса. По состоянию на январь 2024 года это 1 562 гривны в месяц. То есть, за трудоустройство участника боевых действий работодателю компенсируют сумму до 3 124 гривен.
Если работодатель трудоустроил уволенного со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы человека, ему компенсируют 50% минимальной заработной платы, установленной законом на момент выплаты за соответствующее лицо за месяц.
С 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 гривен, то есть в этом случае насчитают 4 000 гривен.
Но военные, которые уволились со службы и трудоустроились таким образом, могут воспользоваться этим правом единоразово.
Работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство ветеранов (фото: Getty Images)
Работодателю не предоставят компенсацию, если у него есть задолженность:
Также компенсаций не будет, если к субъекту хозяйствования применяют судебные процедуры банкротства (неплатежеспособности) или предприятие находится на стадии ликвидации.
Если вы трудоустроили участника боевых действий или освобожденного от срочной военной или альтернативной (невоенной) службы человека, подайте в центр занятости заявление по форме согласно приложению 1.
В заявлении следует отметить:
Заявление следует подать в течение двух месяцев со дня трудоустройства лица в центр занятости. Это можно сделать лично или через электронный кабинет работодателя Единой информационно-аналитической системы государственной службы занятости с наложением электронной подписи.
В свою очередь центр занятости должен проверить указанную в заявлении информацию не позднее чем через пять рабочих дней со дня представления.
Выплату компенсации производят каждый нечетный месяц работы со дня трудоустройства зарегистрированного безработного. В то же время, на период военного положения сроки выплаты компенсации зависят от наличия финансирования.
Раньше мы рассказывали, как военному только с боевым опытом найти гражданскую работу.
Кстати, в мае в Украине увеличилось количество вакансий, на которые приглашают ветеранов.
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