Як військовому лише з бойовим досвідом знайти цивільну роботу: прості поради

За даними дослідження Veterun Hub, 85% роботодавців говорили, що готові наймати ветеранів. Бойовий досвід має доволі сильний вплив на людину, тому після повернення до цивільного життя у військових може виникати запитання: "Чим я можу займатися далі?"

РБК-Україна з посиланням на мережу підтримки для воїнів та їхніх близьких Veteran Hub розповідає, як військовим із бойовим досвідом знайти цивільну роботу.

Візьміть паузу для адаптації

До повернення в цивільне життя потрібно знову звикнути та адаптуватися. До того ж за цей час можна обдумати, які у вас є сильні навички, де ви хотіли б працювати, які знання та вміння зі служби можете застосовувати в роботі.

У жодному разі не потрібно відкидати свій військовий досвід, адже він є дуже цінним у різних життєвих ситуаціях. І це не обов'язково повинні бути саме професійні навички. Комунікація з людьми та залагоджування конфліктів, наприклад, також часто потрібні в професійному житті.

Що спільного?

Якщо ви вже знаєте, ким хотіли б бути в цивільному житті, спробуйте знайти спільні риси між цією роботою та вашим військовим досвідом. Проаналізуйте свої обов'язки на службі, запишіть їх у список.

Це ваші навички, які можна розділити на професійні та "м'які". Тепер візьміть аркуш і розділіть записані навички на два стовпчики. В одному будуть ваші практичні вміння, а в іншому - навички, які потрібні на ринку праці.

Переглядайте вакансії

Коли відчуваєте, що готові до пошуку роботи, розпочинайте перегляд вакансій. Спочатку можна переглядати ті пропозиції, де не вимагають значного досвіду.