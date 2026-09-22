Работы останавливали на 1,5 месяца: в КГГА заявили о рисках для отопления Теремков из-за протестов

Строительство теплотрассы на Теремках останавливалось на полтора месяца, чтобы согласовать с активистами проект с сохранением деревьев. Теперь работы нужно завершить в критично сжатые сроки, чтобы жители микрорайона не остались зимой без тепла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг и. о. первого заместителя КГГА Петра Пантелеева.

Строительство останавливали на полтора месяца

Он рассказал, что работы по строительству теплотрассы на Теремках вынуждены были остановить на полтора месяца, в ходе которых было проведено около 10 различных встреч открытого формата. Во время встреч искали альтернативные варианты и привлекали ученых и экспертов.

"Однако ситуация на Теремках не трогается в сторону конструктива. Запрос, который звучал со стороны общины в начале о сохранении деревьев, выполнен. Проект был оптимизирован именно для сохранения зеленых насаждений. И если для продолжения реализации проекта планировалось удалить до 200 деревьев, то сейчас это 5-10 деревьев, не больше." Пантелеев.

Он добавил, что "Киевтеплоэнерго" должно продолжать работы, поскольку сроки для завершения строительства критически сжаты, а почти 2 месяца уже были потеряны.

Первый заместитель главы КГГА сообщил, что в настоящее время реализуется оптимизированный проект теплотрассы, согласованный с жителями, предусматривающий сохранение почти всех зеленых насаждений, на чем настаивал общественный актив.

Отопление зимой под угрозой

С момента возобновления работ ни одна зеленая насаждение не пострадала. А дальнейшая блокировка проекта рискует оставить микрорайон без резервного тепла этой зимой.

"Мы должны учитывать интересы жителей, ожидающих стабильного теплоснабжения зимой. В прошлом отопительном сезоне на Теремках были серьезные проблемы с отоплением: после массированных обстрелов люди долгое время оставались без тепла. Поэтому завершить эти работы к началу отопительного сезона крайне важно", - подчеркнул Пантелеев.

Он также добавил, что КП "Киевтеплоэнерго" реализует на Теремках проект резервного теплоснабжения почти до 200 жилых домов и других зданий.

Проект прошел государственную экспертизу и является одной из мер плана энергостойкости. Он не связан ни с каким-либо коммерческим проектом или строительством.

Также Первый заместитель главы КГГА сообщил, что правоохранительные органы и КО "Муниципальная охрана" работают на месте, чтобы обеспечить общественный порядок на строительной площадке, где речь идет о повышенных требованиях безопасности.

"Мы готовы отвечать и детально аргументировать проект, впрочем, рассчитываем на конструктивный подход и со стороны актива жильцов", - резюмировал он.