У роботі застосунку "Київ Цифровий" стався збій: що не працює

Сьогодні, 4 липня, у застосунку "Київ Цифровий" стався збій, через що неможливо придбати квитки на проїзд у громадському транспорті.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Під час спроби придбати квиток, застосунок попереджає про тимчасовий збій у платіжному сервісі.
Наразі причина несправності невідома.
Фото: у роботі застосунку "Київ Цифровий" стався збій (скриншот)
"Київ Цифровий" - це мобільний застосунок, розроблений для жителів та гостей Києва, який покликаний спростити життя у місті. За допомогою цього додатку ви можете отримувати доступ до низки міських послуг:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про збій, який нещодавно стався у застосунку "Київ Цифровий" й роботі онлайн-сервісів "Київпастранс".
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