У "Київ Цифровий" та "Київпастранс" стався збій: що не працює
Технічний збій стався у мобільному застосунку "Київ Цифровий". Також спостерігаються проблеми у роботі онлайн-сервісів "Київпастранс".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Цифровий" та сайт "Київпастранс".
Під час входу до застосунку "Київ Цифровий" спливає вікно "Сервіси на ремонті". Тому у застосунку поки доступні функції лише офлайн.
Що стосується "Київпастрансу", там наразі не працюють системи з відображення переміщення транспорту.
На сайті вказують, що виникла внутрішня помилка сервера. Причини технічного збою поки невідомі.
Оновлено о 15:58
Онлайн-сервіси "Київпастранс" відновили роботу.
Нагадаємо, 8 червня у месенджері Telegram стався потужний збій. Користувачі не могли оновити застосунок та веб-версію. Проблеми тривали понад годину.
Також нещодавно спостерігався збій у Monobank. Мобільний застосунок не завантажувався, були проблеми з транзакціями.
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