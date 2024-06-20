У "Київ Цифровий" та "Київпастранс" стався збій: що не працює

Технічний збій стався у мобільному застосунку "Київ Цифровий". Також спостерігаються проблеми у роботі онлайн-сервісів "Київпастранс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Цифровий" та сайт "Київпастранс".

Під час входу до застосунку "Київ Цифровий" спливає вікно "Сервіси на ремонті". Тому у застосунку поки доступні функції лише офлайн.

Що стосується "Київпастрансу", там наразі не працюють системи з відображення переміщення транспорту.

На сайті вказують, що виникла внутрішня помилка сервера. Причини технічного збою поки невідомі.

Оновлено о 15:58

Онлайн-сервіси "Київпастранс" відновили роботу.