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У "Київ Цифровий" та "Київпастранс" стався збій: що не працює

Київ, Четвер 20 червня 2024 15:54
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У "Київ Цифровий" та "Київпастранс" стався збій: що не працює Фото: у "Київ Цифровий" та "Київпастранс" стався збій (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Технічний збій стався у мобільному застосунку "Київ Цифровий". Також спостерігаються проблеми у роботі онлайн-сервісів "Київпастранс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Цифровий" та сайт "Київпастранс".

Під час входу до застосунку "Київ Цифровий" спливає вікно "Сервіси на ремонті". Тому у застосунку поки доступні функції лише офлайн.

У &quot;Київ Цифровий&quot; та &quot;Київпастранс&quot; стався збій: що не працює

Що стосується "Київпастрансу", там наразі не працюють системи з відображення переміщення транспорту.

На сайті вказують, що виникла внутрішня помилка сервера. Причини технічного збою поки невідомі.

Оновлено о 15:58

Онлайн-сервіси "Київпастранс" відновили роботу.

У &quot;Київ Цифровий&quot; та &quot;Київпастранс&quot; стався збій: що не працює

Нагадаємо, 8 червня у месенджері Telegram стався потужний збій. Користувачі не могли оновити застосунок та веб-версію. Проблеми тривали понад годину.

Також нещодавно спостерігався збій у Monobank. Мобільний застосунок не завантажувався, були проблеми з транзакціями.

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