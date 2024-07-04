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В работе приложения "Киев Цифровой" произошел сбой: что не работает

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 4 июля, в приложении "Киев Цифровой" произошел сбой, из-за чего невозможно приобрести билеты на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

При попытке приобрести билет, приложение предупреждает о временном сбое в платежном сервисе. 

Сейчас причина неисправности неизвестна. 

Фото: в работе приложения "Киев Цифровой" произошел сбой (скриншот)

"Киев Цифровой"

"Киев Цифровой" - это мобильное приложение, разработанное для жителей и гостей Киева, которое призвано упростить жизнь в городе. С помощью этого приложения вы можете получать доступ к ряду городских услуг: 

  • оплачивать проезд в общественном транспорте и покупать электронные билеты
  • оплачивать парковку
  • передавать показания счетчиков воды и газа
  • оплачивать коммунальные услуги
  • заказывать и получать административные услуги

Напомним, РБК-Украина писало о сбое, недавно произошедшем в приложении "Киев Цифровой" и работе онлайн-сервисов "Киевпасстранс".

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Киев