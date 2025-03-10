У роботі X стався збій: Маск пише про кібератаку

До слова, на початку грудня минулого року технічний збій стався в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp.

Проблеми з додатками Meta фіксували як на території США, так і на території Росії. Причина такого збою була невідомою.

При цьому кілька тижнів тому стався збій у роботі "Нової пошти". Не працювали сайт і додаток.

У компанії не повідомляли, що стало причиною такого збою.

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