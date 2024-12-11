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У застосунках Meta стався технічний збій

Середа 11 грудня 2024 20:41
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У застосунках Meta стався технічний збій Ілюстративне фото: у Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій 11 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій у середу, 11 грудня. На проблеми із додатками скаржаться на території Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector та Telegram-канал "Ріа.Новини".

Зокрема, у соцмережах росіяни почали спочатку скаржитись на проблеми із додатком WhatsApp - вони не мають змоги отримувати та надсилати повідомлення у всіх версіях месенджера.

Також про проблеми повідомляють користувачі Facebook, Instagram та Threads.

Водночас за даними сервісу Downdetector, у США фіксують понад 96 тисяч скарг на роботу Facebook і 69 тисяч на роботу Instagram. Причини збою поки невідомі.

У застосунках Meta стався технічний збій

Масштабна кібератака ГУР

Нагадаємо, у липні українська розвідка здійснила масштабну кібератаку на фінансовий сектор Росії. Тоді було уражено сервіси головних російських банків.

Під удар потрапили провайдери, національні платіжні системи, соціальні мережі та месенджери, урядові ресурси та десятки інших сервісів.

Також повідомлялося, що у росіян фіксувалися проблеми зі зняттям готівки у банкоматах.

Детальніше про наслідки масштабної кібератаки ГУР - за посиланням.

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