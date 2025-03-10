В работе X произошел сбой: Маск пишет о кибератаке

К слову, в начале декабря прошлого года технический сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Проблемы с приложениями Meta фиксировали как на территории США, так и на территории России. Причина такого сбоя была неизвестной.

При этом несколько недель назад произошел сбой в работе "Новой почты". Не работали сайт и приложение.

В компании не сообщали, что стало причиной такого сбоя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.