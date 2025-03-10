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В работе X произошел сбой: Маск пишет о кибератаке

Понедельник 10 марта 2025 19:59
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В работе X произошел сбой: Маск пишет о кибератаке Иллюстративное фото: соцсеть X перестала работать из-за кибератаки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В работе соцсети X (бывший Twitter) сегодня, 10 марта, наблюдается сбой. Причиной стала кибератака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DownDetector и владельца компании X Илона Маска.

По информации DownDetector, пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе соцсети X. В основном проблемы наблюдаются с приложением X.

Фото: соцсеть X не работает 10 марта (скриншот)

"На компанию X была совершена (и продолжает совершаться) масштабная кибератака. Нас атакуют каждый день, но эта атака была совершена с использованием большого количества ресурсов. В ней участвует либо большая, скоординированная группа, либо страна", - написал Маск.

К слову, в начале декабря прошлого года технический сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Проблемы с приложениями Meta фиксировали как на территории США, так и на территории России. Причина такого сбоя была неизвестной.

При этом несколько недель назад произошел сбой в работе "Новой почты". Не работали сайт и приложение.

В компании не сообщали, что стало причиной такого сбоя.

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