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У роботі WhatsApp стався масштабний збій

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Середа 02 серпня 2023 18:56
У роботі WhatsApp стався масштабний збій Фото: у роботі WhatsApp стався масштабний збій (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У роботі месенджера WhatsApp стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на проблеми з відправленням повідомлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Downdetector.

Згідно з даними сервісу, наразі користувачі зіткнулись з проблемами:

  • відправлення повідомлень - 67%;
  • роботи застосунку - 24%;
  • роботи вебсайту - 7%.

Зокрема найбільше повідомлень про проблеми з роботою застосунку надходить від користувачів зі східної, західної та південної частини США.

У роботі WhatsApp стався масштабний збій

Фото: у роботі WhatsApp стався масштабний збій (скріншот)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно масштабний збій стався й в роботі онлайн-банку monobank. Тоді ж користувачі не могли здійснити переказ коштів за реквізитами. Також не працював додаток.

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