У роботі WhatsApp стався масштабний збій

У роботі месенджера WhatsApp стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на проблеми з відправленням повідомлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Downdetector .

Зокрема найбільше повідомлень про проблеми з роботою застосунку надходить від користувачів зі східної, західної та південної частини США.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно масштабний збій стався й в роботі онлайн-банку monobank. Тоді ж користувачі не могли здійснити переказ коштів за реквізитами. Також не працював додаток.

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