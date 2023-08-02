В работе WhatsApp произошел масштабный сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Downdetector.
Согласно данным сервиса, сейчас пользователи столкнулись с проблемами:
- отправки сообщений - 67%;
- работы приложения - 24%;
- работы веб-сайта - 7%.
В частности, больше всего сообщений о проблемах с работой приложения поступает от пользователей из восточной, западной и южной части США.
Фото: в работе WhatsApp произошел масштабный сбой (скриншот)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно масштабный сбой произошел и в работе онлайн-банка monobank. Тогда же пользователи не могли осуществить перевод средств по реквизитам. Также не работало приложение.
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