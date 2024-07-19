У роботі Vodafone та Sense Bank стався збій

У роботі мобільного оператора Vodafone спостерігається збій. Також є проблеми і з додатком Sense Bank.
Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Деякі абоненти мобільного оператора Vodafone скаржаться, що не можуть здійснити телефонний дзвінок. При спробі здійснити виклик одразу скидається дзвінок.
У компанії цю проблему наразі ніяк не коментували.
Паралельно користувачі українського банку під назвою Sense Bank повідомили про збій у роботі мобільного додатка. В ньому, зокрема, не відображаються банківські картки. Замість цього додаток відображає пустий екран.
Втім, на це вже відреагували в прес-службі фінустанови. Там кажуть, що наразі спостерігаються тимчасові технічні труднощі в Sense SuperApp (онлайн банкінг у смартфоні).
"Цифровий банк зараз переживає незаплановану технічну перерву. Ми активно працюємо над відновленням усіх сервісів і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути їх до ладу якнайшвидше", - повідомили в Телеграм-каналі Sense Bank.
Що зараз не працює у Sense Bank:
У банку зауважують, якщо клієнту потрібна термінова допомога, то слід написати Sense Bank у будь-якій соцмережі (можна навіть у коментарях під постами) або скористатися чатом підтримки.
Щойно всі системи будуть відновлені, в банку обіцяють негайно повідомити про це.
Нагадаємо, що також сьогодні стало відомо про збій у роботі поштового оператора "Нова пошта". Компанія попередила, про проблеми в роботі системи з обслуговування клієнтів. Детальніше про збій - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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