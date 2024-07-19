RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В работе Vodafone, Sense Bank и Monobank произошел сбой

Фото: пользователи мобильного оператора Vodafone не могут совершить телефонный звонок (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В работе мобильного оператора Vodafone наблюдается сбой. Также есть проблемы с Sense Bank и Monobank.

Детальнее об этом - в материале РБК-Украина ниже.

Что известно о сбое в Vodafone

Некоторые абоненты мобильного оператора Vodafone жалуются, что не могут совершить телефонный вызов. При попытке совершить звонок, он сразу сбрасывается.

В компании эту проблему пока никак не комментировали.

Что известно о сбое в Sense Bank

Параллельно пользователи украинского банка под названием Sense Bank сообщили о сбое в работе мобильного приложения. В нем, в частности, не отображаются банковские карты. Вместо этого приложение отображает пустой экран.

Впрочем, на это уже отреагировали в пресс-службе финучреждения. Там говорят, что сейчас наблюдаются временные технические трудности в Sense SuperApp (онлайн банкинг в смартфоне).

"Цифровой банк сейчас переживает незапланированный технический перерыв. Мы активно работаем над восстановлением всех сервисов и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть их в строй как можно быстрее", - сообщили в Телеграм-канале Sense Bank.

Что сейчас не работает в Sense Bank:

  • Отображение продуктов, карт и счетов.
  • Переводы и обмен валюты.
  • Оплата услуг.
  • Покупка облигаций и автогражданки.
  • Открытие депозитов и кредитов.
  • Сборники и справки.

В банке отмечают, если клиенту нужна срочная помощь, то следует написать Sense Bank в любой соцсети (можно даже в комментариях под постами) или воспользоваться чатом поддержки.

Как только все системы будут восстановлены, в банке обещают немедленно сообщить об этом.

Что известно о сбое в Monobank

Кроме того, в работе украинского банка Monobank тоже есть трудности. В частности, клиентам не удается создать "банку" для сбережений. Отметим, что часто такие "банки" создают для сборов на гуммопомощь, медпомощь или на нужды военных.

Напомним, что также сегодня стало известно о сбое в работе почтового оператора "Новая почта". Компания предупредила о проблемах в работе системы по обслуживанию клиентов. Подробнее о сбое - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БанкиVodafone GroupМобильный трафик