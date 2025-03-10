У роботі Twitter стався збій: що відомо

X (Twitter)

X (раніше Twitter) - це соціальна мережа та платформа для мікроблогінгу, яка дозволяє користувачам публікувати короткі текстові повідомлення, відомі як пости. Вона була заснована у 2006 році та швидко стала популярною завдяки можливості миттєвого обміну новинами, думками та мультимедійним контентом. У 2022 році компанію придбав Ілон Маск, після чого вона зазнала значних змін, включаючи перейменування на X у 2023 році.

У 2023-му The Washington Post писало, що політика Маска у соціальні мережі сприяла поширенню роспропаганди.

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