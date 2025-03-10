В работе Twitter произошел сбой: что известно

В социальной сети X (ранее Twitter) произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с авторизацией и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
Согласно данным Downdetector, больше всего сбои фиксируются на востоке Соединенных Штатов Америки (США), впрочем, как пишет The Independent, сбой коснулся всех уголков Земли.
Фото: Downdetector (скриншот)
Пользователи жалуются на работу мобильного приложения, а также сайта. Также сообщают о проблемах с авторизацией, попыткой обновить ленту новости, или отправить сообщение.
X, в свою очередь, пока никак не комментировал ситуацию.
X (ранее Twitter) - это социальная сеть и платформа для микроблогинга, которая позволяет пользователям публиковать короткие текстовые сообщения, известные как посты. Она была основана в 2006 году и быстро стала популярной благодаря возможности мгновенного обмена новостями, мыслями и мультимедийным контентом. В 2022 году компанию приобрел Илон Маск, после чего она претерпела значительные изменения, включая переименование в X в 2023 году.
В 2023-м The Washington Post писало, что политика Маска в социальных сетях способствовала распространению роспропаганды.
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