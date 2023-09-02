Політика Маска у Twitter сприяла поширенню роспропаганди, - ЄС

Соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Про це йдеться у дослідженні Єврокомісії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Дослідження засвідчило, що, попри добровільні зобов'язання найбільших компаній соцмереж, включно з Meta, вживати заходів проти роспропаганди, російська дезінформація, спрямована проти України, процвітає.

"Протягом 2022 року аудиторія та охоплення акаунтів у соціальних мережах, що підтримують Кремль, значно збільшилися по всій Європі. Попередній аналіз дає змогу припустити, що в першій половині 2023 року охоплення і вплив підтримуваних Кремлем акаунтів ще більше зросли, зокрема, завдяки скасуванню стандартів безпеки Twitter", - ідеться в дослідженні.

ЄС застосовує набагато агресивніший підхід до регулювання підтримуваної урядом дезінформації, ніж США.

Російська ІПСО та приклади пропаганди проти України

Нещодавно в ГуР Міноборони України зазначили, що російські політтехнологи підготували новий раунд дезінформаційної кампанії , націленої на міжнародну дискредитацію нашої країни, та розпалювання внутрішньополітичних розбратів.

За словами представника ГУР Вадима Скибіцького,РФ на нинішньому етапі націлила свою пропаганду на спробу руйнування внутрішньої єдності українського суспільства та довіри між Україною та союзниками.

У середині серпня у Центрі стратегічних комунікацій заявили про те, що росіяни запустили чергову ІПСГ у соцмережах у спробі розпалити ненависть до мешканців Львівської області.

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