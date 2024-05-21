З роботи до ТЦК. Українцям "на дистанційці" надсилатимуть повістки: що відомо

Що змінилося

Кабінет міністрів змінив норму оповіщення працівників. Віднині роботодавець у деяких випадках має надіслати повістку про необхідність прибути до територіального центру комплектування (ТЦК) рекомендованим листом.

Раніше такий порядок передбачався для самих ТЦК, якщо військовозобов'язаний протягом 60 днів після набрання чинності новим законом про мобілізацію (до 16 липня включно) не уточнив адресу проживання, номер телефону та e-mail.

Якщо керівники державних органів, органів місцевої влади, підприємств та установ отримують розпорядження ТЦК про оповіщення військовозобов'язаних, вони мають видати відповідний наказ та довести його до відома працівників.

При цьому довести до відома рекомендованим листом треба тих, хто:

працює дистанційно

виконує надомну роботу

тимчасово не працездатний

знаходиться у відпустці або відрядженні

Замовне поштове відправлення має містити оголошену цінність та опис вкладення у частині, що стосується прибуття працівника до відповідного ТЦК.

Крім того, роботодавці зобов'язані у 3-денний термін надіслати копії наказів, підтвердну інформацію або документи про таке сповіщення до ТЦК.

Що було раніше

До змін передбачалося, якщо роботодавець отримує розпорядження ТЦК про оповіщення військовозобов'язаних, він має довести його до співробітників під особистий підпис. У частині, що стосується прибуття до ТЦК у встановлені строки та надіслати копію наказу у 3-денний строк.

Про порядок оповіщення працівників "на дистанційці" або у відпустці раніше не йшлося. Наразі ці норми виділені окремо.

Крім того, у силі залишаються вимоги до роботодавців після розпорядження ТЦК:

вручити повістки за викликом до центру комплектування

повідомити письмово з наданням витягів з наказів про військовозобов'язаних та резервістів, тимчасово непрацездатних, у відпустці або відрядженні

забезпечити контроль за оповіщенням та прибуттям військовозобов'язаних до ТЦК

Не лише повістки, а й доставка з роботи до ТЦК?

Згідно з постановою №560, бізнес та інші роботодавці мають після отримання розпорядження ТЦК не лише вручити повістки, а й забезпечити їхнє прибуття у військкомат.

Повний перелік обов'язків має такий вигляд:

видати наказ про оповіщення, в якому вказати підстави, мету, перелік військовозобов'язаних, дату та місце прибуття, спосіб доставки до ТЦК

організувати вручення повісток у робочий час під особистий підпис

провести інформаційне забезпечення призову

у 3-денний термін відзвітувати перед ТЦК

забезпечити прибуття військовозобов'язаних та резервістів - перевезення з місця роботи на пункт збору ТЦК або військових частин

звільнити працівників від обов'язків на час поїздки до ТЦК та назад

терміново проінформувати ТЦК про працівників, які звільнилися або відмовилися від отримання повістки

Зазначимо, Кабінет міністрів України уточнив ще низку норм у зв'язку із набранням чинності новим законом про мобілізацію. Вони стосуються військового обліку, процедури вручення повісток, випадків, коли повістка може надсилатися поштою, а також порядку оформлення відстрочок.

Повний аналіз читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.