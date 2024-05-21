С работы в ТЦК. Украинцам на удаленке будут присылать повестки: что известно

Что изменилось

Кабинет министров изменил норму оповещения работников. Теперь работодатель в некоторых случаях должен отправить повестку о необходимости прибыть в территориальный центр комплектования (ТЦК) рекомендованным письмом.

Раньше такой порядок предусматривался для самих ТЦК, если военнообязанный в течение 60 дней после вступления в силу нового закона о мобилизации (до 16 июля включительно) не уточнил адрес проживания, номер телефона и e-mail.

Если руководители государственных органов, органов местной власти, предприятий и учреждений получают распоряжение ТЦК об оповещении военнообязанных, они должны издать соответствующий приказ и довести его до ведома сотрудников.

При этом довести до ведома заказным письмом нужно тех, кто:

работает дистанционно

выполняет надомную работу

временно не трудоспособен

находится в отпуске или командировке

Заказное почтовое отправление должно содержать объявленную ценность и описание вложения в части, которая касается прибытия работника в соответствующий ТЦК.

Кроме того, работодатели обязаны в 3-дневный срок отправить копии приказов, подтверждающую информацию или документы о таком оповещении в ТЦК.

Что было раньше

До изменений предусматривалось, что если работодатель получает распоряжение ТЦК об оповещении военнообязанных, то он должен довести его до сотрудников под личную подпись. В части, которая касается прибытия в ТЦК в установленные сроки и отправить копию приказа в 3-дневный срок.

О порядке оповещения работников на дистанционке или в отпуске ранее речь не шла. Теперь эти нормы выделены отдельно.

Кроме того, в силе остаются требования к работодателям после распоряжения ТЦК:

вручить повестки по вызову в центр комплектования

уведомить в письменном виде с предоставлением выписок из приказов о военнообязанных и резервистах, временно нетрудоспособных, в отпуске или командировке

обеспечить контроль за оповещением и прибытием военнообязанных в ТЦК

Не только повестки, но и доставка с работы в ТЦК?

Согласно постановлению №560, бизнес и другие работодатели должны после получения распоряжения ТЦК не только вручить повестки, но и обеспечить их прибытие в военкомат.

Полный перечень обязанностей выглядит так:

издать приказ об оповещении, в котором указать основания, цель, перечень военнообязаных, дату и место прибытия, способ доставки в ТЦК

организовать вручение повесток в рабочее время под личную подпись

провести информационное обеспечения призыва

в 3-дневный срок отчитаться перед ТЦК

обеспечить прибытие военнообязанных и резервистов - перевозку с места работы на пункт сбора ТЦК или воинских частей

освободить работников от обязанностей на время поездки в ТЦК и обратно

срочно проинформировать ТЦК о работниках, которые уволились или отказались от получения повестки

Отметим, Кабинет министров Украины уточнил еще ряд норм в связи с вступлением в силу нового закона о мобилизации. Они касаются воинского учета, процедуры вручения повесток, случаев, при которых повестка может присылаться по почте, а также порядка оформления отсрочек.

Полный разбор читайте в отдельном материале РБК-Украина.