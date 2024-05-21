RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С работы в ТЦК. Украинцам на удаленке будут присылать повестки: что известно

Фото: работодателей обязали рассылать повестке сотрудникам на удаленке (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Кабинет министров обязал работодателей отправлять повестки своим сотрудникам по почте. Это касается тех, кто работает на удаленке, находится в отпуске или командировке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление №563.

Что изменилось

Кабинет министров изменил норму оповещения работников. Теперь работодатель в некоторых случаях должен отправить повестку о необходимости прибыть в территориальный центр комплектования (ТЦК) рекомендованным письмом.

Раньше такой порядок предусматривался для самих ТЦК, если военнообязанный в течение 60 дней после вступления в силу нового закона о мобилизации (до 16 июля включительно) не уточнил адрес проживания, номер телефона и e-mail.

Если руководители государственных органов, органов местной власти, предприятий и учреждений получают распоряжение ТЦК об оповещении военнообязанных, они должны издать соответствующий приказ и довести его до ведома сотрудников.

При этом довести до ведома заказным письмом нужно тех, кто:

  • работает дистанционно
  • выполняет надомную работу
  • временно не трудоспособен
  • находится в отпуске или командировке

Заказное почтовое отправление должно содержать объявленную ценность и описание вложения в части, которая касается прибытия работника в соответствующий ТЦК.

Кроме того, работодатели обязаны в 3-дневный срок отправить копии приказов, подтверждающую информацию или документы о таком оповещении в ТЦК.

Что было раньше

До изменений предусматривалось, что если работодатель получает распоряжение ТЦК об оповещении военнообязанных, то он должен довести его до сотрудников под личную подпись. В части, которая касается прибытия в ТЦК в установленные сроки и отправить копию приказа в 3-дневный срок.

О порядке оповещения работников на дистанционке или в отпуске ранее речь не шла. Теперь эти нормы выделены отдельно.

Кроме того, в силе остаются требования к работодателям после распоряжения ТЦК:

  • вручить повестки по вызову в центр комплектования
  • уведомить в письменном виде с предоставлением выписок из приказов о военнообязанных и резервистах, временно нетрудоспособных, в отпуске или командировке
  • обеспечить контроль за оповещением и прибытием военнообязанных в ТЦК

Не только повестки, но и доставка с работы в ТЦК?

Согласно постановлению №560, бизнес и другие работодатели должны после получения распоряжения ТЦК не только вручить повестки, но и обеспечить их прибытие в военкомат.

Полный перечень обязанностей выглядит так:

  • издать приказ об оповещении, в котором указать основания, цель, перечень военнообязаных, дату и место прибытия, способ доставки в ТЦК
  • организовать вручение повесток в рабочее время под личную подпись
  • провести информационное обеспечения призыва
  • в 3-дневный срок отчитаться перед ТЦК
  • обеспечить прибытие военнообязанных и резервистов - перевозку с места работы на пункт сбора ТЦК или воинских частей
  • освободить работников от обязанностей на время поездки в ТЦК и обратно
  • срочно проинформировать ТЦК о работниках, которые уволились или отказались от получения повестки

Отметим, Кабинет министров Украины уточнил еще ряд норм в связи с вступлением в силу нового закона о мобилизации. Они касаются воинского учета, процедуры вручения повесток, случаев, при которых повестка может присылаться по почте, а также порядка оформления отсрочек.

Полный разбор читайте в отдельном материале РБК-Украина.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКМобилизация в Украине