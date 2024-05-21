Роботодавців зобов’язали доставляти працівників до ТЦК

Фото: Працівників до ТЦК будуть доставляти роботодавці (facebook.com.yuliiabartle)

Кабінет міністрів визначив повноваження та відповідальність керівників підприємств під час мобілізації. Зокрема, визначений обов'язок доставляти працівників до ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 травня 2024 р. № 560.

Згідно з постановою, керівники підприємств, установ, організацій після отриманням розпорядження голови адміністрації або керівника ТЦК: видають наказ про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки в ТЦК;

організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;

повідомляють письмово у триденний строк ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;

забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору ТЦК;

невідкладно інформують відповідний ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.