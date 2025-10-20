У роботі Telegram стався збій

Telegram в Україні

Telegram залишається найпопулярнішим месенджером та інтернет-ресурсом в Україні. У країні тривають дискусії щодо можливого обмеження Telegram-каналів через війну, адже анонімність цих платформ викликає серйозне занепокоєння.

Нагадаємо, востаннє масштабний збій у Telegram фіксувався на початку серпня цього року. Зокрема, користувачі з Росії повідомляли про труднощі з отриманням сповіщень, а також про збої в роботі мобільного додатку та вебсайту.

Натомість у таких країнах, як Велика Британія, США та Німеччина, скаржилися переважно на проблеми з підключенням до серверів і входом у месенджер.

