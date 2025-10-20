RU

В работе Telegram произошел сбой

Иллюстративное фото: в работе Telegram произошел сбой (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В мессенджере Telegram вечером понедельника, 20 октября произошел сбой. Пользователи пожаловались на проблемы в работе сервиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Проблемы в работе мессенджера зафиксировали примерно в 21:00 (по киевскому времени).

В частности, некоторые пользователи жалуются, что не открываются чаты, а сообщения, видео и изображения не отправляются.

Telegram - это популярный мессенджер, который обеспечивает быстрый и защищенный обмен сообщениями, поддерживает создание каналов, групп, чат-ботов и предоставляет широкий функционал для пользователей и бизнеса. Благодаря облачному хранению данных Telegram позволяет синхронизировать сообщения между всеми устройствами, а акцент на приватность, высокую скорость работы и отсутствие рекламы сделали его одним из самых популярных коммуникационных сервисов в мире.

 

Telegram в Украине

Telegram остается самым популярным мессенджером и интернет-ресурсом в Украине. В стране продолжаются дискуссии о возможном ограничении Telegram-каналов из-за войны, ведь анонимность этих платформ вызывает серьезное беспокойство.

Напомним, последний раз масштабный сбой в Telegram фиксировался в начале августа этого года. В частности, пользователи из России сообщали о трудностях с получением уведомлений, а также о сбоях в работе мобильного приложения и веб-сайта.
Зато в таких странах, как Великобритания, США и Германия, жаловались преимущественно на проблемы с подключением к серверам и входом в мессенджер.

Подробно о том, несет ли Telegram угрозу и почему украинцам рекомендуют перейти на другие мессенджеры - в материале РБК-Украина.

