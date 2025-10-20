В работе Telegram произошел сбой

Telegram в Украине

Telegram остается самым популярным мессенджером и интернет-ресурсом в Украине. В стране продолжаются дискуссии о возможном ограничении Telegram-каналов из-за войны, ведь анонимность этих платформ вызывает серьезное беспокойство.

Напомним, последний раз масштабный сбой в Telegram фиксировался в начале августа этого года. В частности, пользователи из России сообщали о трудностях с получением уведомлений, а также о сбоях в работе мобильного приложения и веб-сайта.

Зато в таких странах, как Великобритания, США и Германия, жаловались преимущественно на проблемы с подключением к серверам и входом в мессенджер.

Подробно о том, несет ли Telegram угрозу и почему украинцам рекомендуют перейти на другие мессенджеры - в материале РБК-Украина.