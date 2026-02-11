UA

Роботи-собаки стежитимуть за порядком на вулицях Мексики під час ЧС-2026

Ілюстративне фото: Мексика буде використовувати роботів для патрулювання вулиць під час ЧС-2026 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Під час Чемпіонату світу з футболу 2026 року безпеку в деяких районах Мексики забезпечуватимуть роботи-собаки.

За даними видання, влада муніципалітету Гуадалупе вже закупила чотири роботи і сформувала з них підрозділ K9-X. Вони допомагатимуть поліції оцінювати загрози без ризику для життя офіцерів.

Як працюватимуть "металеві помічники"

Роботи призначені для виконання функцій первинного реагування. Вони можуть входити в замкнені або небезпечні простори, передаючи відеосигнал у реальному часі. Крім того, пристрої оснащені приладами нічного бачення і гучномовцями, за якими поліцейські можуть віддавати команди підозрюваним.

За словами мера Гуадалупе Ектора Гарсії, головна мета - захистити поліцейських на ранніх етапах інцидентів, особливо під час бійок або сутичок із нетверезими особами в натовпі.

Важливо, що роботи не озброєні - вони виступають тільки як очі та вуха для розвідки та комунікації.

Витрати і локації

На чотири пристрої місто витратило близько 145 000 доларів. Особливу увагу приділять районам навколо стадіону BBVA (на час турніру - Estadio Monterrey), який прийме чотири матчі чемпіонату.

Залучення роботів є частиною масштабного плану безпеки до ЧС-2026, який також охоплює використання дронів, систем повітряного спостереження та посилення наземних патрулів.

Мексика очікує на мільйони іноземних гостей, тому акцент робиться на ранньому виявленні загроз до моменту їх переростання в серйозні заворушення.

ЧС-2026

Чемпіонат світу з футболу 2026 року стане історичним, оскільки вперше в історії його прийматимуть одразу три країни: США, Канада і Мексика.

Турнір триватиме з 11 червня по 19 липня 2026 року. Це буде наймасштабніший мундіаль за весь час, адже кількість учасників зросте до 48 збірних, які проведуть загалом 104 матчі в 16 різних містах-господарях.

До слова, згідно з дослідженням порталу Football Meets Data, який провів 100 тисяч симуляцій майбутнього турніру, головним фаворитом на перемогу є збірна Іспанії (шанс на тріумф - 22%). Чинний чемпіон світу, збірна Аргентини, посідає друге місце з імовірністю успіху в 14%.

