У роботі "ПриватБанку" стався збій

"ПриватБанк" повідомив у вівторок, 15 вересня, про збій у роботі. Клієнти не можуть здійснити платежі і грошові перекази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби "ПриватБанку".
"Схоже, наші платежі та перекази влаштували собі незаплановану перерву", - зазначили у фінустанові.
У "ПриватБанку" наголосили, що фахівці вже працюють над вирішенням проблем, щоб якнайшвидше повернути стабільну роботу.
Оновлено о 11:59
У "ПриватБанку" повідомили про усунення технічного збою, перекази і платежі знову працюють стабільно та без затримок.
"Щиро перепрошуємо за тимчасові незручності й дякуємо за ваше розуміння та терпіння", - зазначили у фінустанові.
Нагадаємо, минулого місяця у ПриватБанку сталося два збої в роботі лише за три дні. Зокрема, 18 серпня користувачі повідомляли про проблеми з безготівковою оплатою.
Зазначимо, 15 серпня українці зіткнулися зі збоями під час безготівкової оплати. У магазинах і супермаркетах платежі банківськими картками та через POS-термінали могли не проходити або оброблятися із затримкою.
Через технічні проблеми в торговельних точках утворювалися черги. У деяких випадках кошти списувалися з рахунку, однак платіж при цьому не завершувався.