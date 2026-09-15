В работе "ПриватБанка" произошел сбой

"Похоже, наши платежи и переводы устроили себе незапланированный перерыв", - отметили в финучреждении.

В "ПриватБанке" подчеркнули, что специалисты уже работают над решением проблем, чтобы как можно быстрее вернуть стабильную работу.

Обновлено в 11:59

В "ПриватБанке" сообщили об устранении технического сбоя, переводы и платежи снова работают стабильно и без задержек.

"Искренне извиняемся за временные неудобства и благодарим за ваше понимание и терпение", - отметили в финучреждении.

Напомним, в прошлом месяце в ПриватБанке произошло два сбоя в работе всего за три дня. В частности, 18 августа пользователи сообщали о проблемах с безналичной оплатой.