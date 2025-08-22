UA

У роботі Приват24 стався збій

Ілюстративне фото: у "ПриватБанку" не працює мобільний застосунок (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні вдень 22 серпня у "Приват24" зафіксовано технічний збій. Клієнти ПриватБанку не можуть увійти у мобільний застосунок.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Користувачі скаржаться, що не можуть увійти в застосунок ані з телефона, ані з комп’ютера. Під час спроби авторизації на сайті система видає повідомлення "Авторизація відхилена".

З чим пов’язана ця проблема, наразі невідомо. На офіційних сторінках ПриватБанку у соцмережах та на сайті немає жодних повідомлень про технічні складнощі або планові роботи.

Як пояснив прессекретар ПриватБанку Олег Серга в коментарі РБК-Україна, у роботі "Приват24" спостерігаються тимчасові перебої, але фахівці вже працюють над відновленням сервісу.

"Доброго! Наразі у клієнтів можуть спостерігатися складнощі з авторизацією та проведенням деяких платежів в Приват24. Наші фахівці відновлюють стабільну роботу сервісу", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 14.48

 Стабільна робота сервісів відновлена.

Проблеми в роботі Приват24

Раніше в компанії завжди заздалегідь попереджали про проведення регламентних роботів.

Так, наприклад у банку пояснювали, що регламентні роботи проводяться для забезпечення безперебійної роботи сервісу та безпеки операцій із платіжними картками.

