В работе Приват24 произошел сбой

Сегодня днем 22 августа в "Приват24" зафиксирован технический сбой. Клиенты ПриватБанка не могут войти в мобильное приложение.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Пользователи жалуются, что не могут войти в приложение ни с телефона, ни с компьютера. При попытке авторизации на сайте система выдает сообщение "Авторизация отклонена".
С чем связана эта проблема, пока неизвестно. На официальных страницах ПриватБанка в соцсетях и на сайте нет никаких сообщений о технических сложностях или плановых работах.
Как пояснил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга в комментарии РБК-Украина, в работе "Приват24" наблюдаются временные перебои, но специалисты уже работают над восстановлением сервиса.
"Доброго времени суток! Сейчас у клиентов могут наблюдаться сложности с авторизацией и проведением некоторых платежей в Приват24. Наши специалисты восстанавливают стабильную работу сервиса", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14.48
Стабильная работа сервисов восстановлена.
Ранее в компании всегда заранее предупреждали о проведении регламентных роботов.
Так, например в банке объясняли, что регламентные работы проводятся для обеспечения бесперебойной работы сервиса и безопасности операций с платежными картами.