Общество Образование Деньги Изменения

В работе Приват24 произошел сбой

Иллюстративное фото: в "ПриватБанке" не работает мобильное приложение (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня днем 22 августа в "Приват24" зафиксирован технический сбой. Клиенты ПриватБанка не могут войти в мобильное приложение.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Пользователи жалуются, что не могут войти в приложение ни с телефона, ни с компьютера. При попытке авторизации на сайте система выдает сообщение "Авторизация отклонена".

С чем связана эта проблема, пока неизвестно. На официальных страницах ПриватБанка в соцсетях и на сайте нет никаких сообщений о технических сложностях или плановых работах.

Как пояснил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга в комментарии РБК-Украина, в работе "Приват24" наблюдаются временные перебои, но специалисты уже работают над восстановлением сервиса.

"Доброго времени суток! Сейчас у клиентов могут наблюдаться сложности с авторизацией и проведением некоторых платежей в Приват24. Наши специалисты восстанавливают стабильную работу сервиса", - говорится в сообщении.

Обновлено в 14.48

Стабильная работа сервисов восстановлена.

 

Проблемы в работе Приват24

Ранее в компании всегда заранее предупреждали о проведении регламентных роботов.

Так, например в банке объясняли, что регламентные работы проводятся для обеспечения бесперебойной работы сервиса и безопасности операций с платежными картами.

