ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У роботі Приват24 стався збій

П'ятниця 22 серпня 2025 14:40
UA EN RU
У роботі Приват24 стався збій Ілюстративне фото: у "ПриватБанку" не працює мобільний застосунок (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні вдень 22 серпня у "Приват24" зафіксовано технічний збій. Клієнти ПриватБанку не можуть увійти у мобільний застосунок.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Користувачі скаржаться, що не можуть увійти в застосунок ані з телефона, ані з комп’ютера. Під час спроби авторизації на сайті система видає повідомлення "Авторизація відхилена".

З чим пов’язана ця проблема, наразі невідомо. На офіційних сторінках ПриватБанку у соцмережах та на сайті немає жодних повідомлень про технічні складнощі або планові роботи.

Як пояснив прессекретар ПриватБанку Олег Серга в коментарі РБК-Україна, у роботі "Приват24" спостерігаються тимчасові перебої, але фахівці вже працюють над відновленням сервісу.

"Доброго! Наразі у клієнтів можуть спостерігатися складнощі з авторизацією та проведенням деяких платежів в Приват24. Наші фахівці відновлюють стабільну роботу сервісу", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 14.48

Стабільна робота сервісів відновлена.

Проблеми в роботі Приват24

Раніше в компанії завжди заздалегідь попереджали про проведення регламентних роботів.

Так, наприклад у банку пояснювали, що регламентні роботи проводяться для забезпечення безперебійної роботи сервісу та безпеки операцій із платіжними картками.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк приват 24
Новини
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"