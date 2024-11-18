У роботі Приват24 стався збій

Користувачі скаржаться, що в Приват24 неможливо зайти як з телефону, так і ноутбука або ПК.

При цьому при спробі входу до свого облікового запису на сайті видає помилку "Авторизація відхилена".

Поки що офіційної причини, чому стався збій, у "ПриватБанку" не називають. Але користувачі пишуть, що проводяться регламентні роботи.