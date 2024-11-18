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В работе Приват24 произошел сбой

Иллюстративное фото: у "ПриватБанка" не работает мобильное приложение (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В работе мобильного приложения Приват24 сегодня, 18 ноября, вечером наблюдается сбой. Также некорректно работает сайт Приват24.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Пользователи жалуются, что в Приват24 невозможно зайти как с телефона, так и с ноутбука или ПК. 

 

При этом при попытке входа в свой аккаунт на сайте выдает ошибку "Авторизация отклонена". 

Пока что официальной причины, почему произошел сбой, в "ПриватБанке" не называют. Но пользователи пишут о том, что проводятся регламентные работы. 

Нарушения в работе Приват24

Стоит заметить, что обычно в "ПриватБанке" предупреждают о проведении регламентных работ.

Так, в частности, было 19 октября, когда пользователей предупредили о том, что приложение не будет работать в ночь на 20 октября.

В компании объясняли, что регламентные работы нужны для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу и безопасность операций с платежными картами.

До этого регламентные работы проводили в ночь на 22 сентября.

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