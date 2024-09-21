ua en ru
Сб, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Приват24" не працюватиме в ніч на неділю

Субота 21 вересня 2024 20:42
UA EN RU
"Приват24" не працюватиме в ніч на неділю Фото: ПриватБанк (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 22 вересня державний ПриватБанк буде проводити регламентні роботи у "Приват24". Сервіси будуть на паузі до 02:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на застосунок "Приват24".

"В ніч на 22 вересня з 01:00 до 02:00, ми проводимо планові регламентні роботи своїх систем та сервісів, тому тимчасово буде призупинено проведення деяких платежів у Приват24. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

&quot;Приват24&quot; не працюватиме в ніч на неділю

Зазначимо, що зазвичай банк наголошує, що проводить регламентні роботи вночі, оскільки в цей час більшість клієнтів не проводять операцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
приват 24 ПриватБанк
NEWS
ЗМІ написали про 80 тисяч втрат українських військових у війні. Що каже Зеленський
ЗМІ написали про 80 тисяч втрат українських військових у війні. Що каже Зеленський
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади