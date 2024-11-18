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У роботі Приват24 стався збій

Україна, Понеділок 18 листопада 2024 22:46
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У роботі Приват24 стався збій Ілюстративне фото: у "ПриватБанку" не працює мобільний застосунок (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У роботі мобільного застосунку Приват24 сьогодні, 18 листопада, увечері спостерігається збій. Також некоректно працює сайт Приват24.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Користувачі скаржаться, що в Приват24 неможливо зайти як з телефону, так і ноутбука або ПК.

При цьому при спробі входу до свого облікового запису на сайті видає помилку "Авторизація відхилена".

Поки що офіційної причини, чому стався збій, у "ПриватБанку" не називають. Але користувачі пишуть, що проводяться регламентні роботи.

Порушення в роботі Приват24

Варто зауважити, що зазвичай у "ПриватБанку" попереджають про проведення регламентних робіт.

Так, зокрема, було 19 жовтня, коли користувачів попередили про те, що застосунок не працюватиме в ніч на 20 жовтня.

У компанії пояснювали, що регламентні роботи потрібні для того, щоб забезпечити безперебійну роботу та безпеку операцій із платіжними картками.

До цього регламентні роботи проводили в ніч проти 22 вересня.

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