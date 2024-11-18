В работе Приват24 произошел сбой
В работе мобильного приложения Приват24 сегодня, 18 ноября, вечером наблюдается сбой. Также некорректно работает сайт Приват24.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Пользователи жалуются, что в Приват24 невозможно зайти как с телефона, так и с ноутбука или ПК.
При этом при попытке входа в свой аккаунт на сайте выдает ошибку "Авторизация отклонена".
Пока что официальной причины, почему произошел сбой, в "ПриватБанке" не называют. Но пользователи пишут о том, что проводятся регламентные работы.
Нарушения в работе Приват24
Стоит заметить, что обычно в "ПриватБанке" предупреждают о проведении регламентных работ.
Так, в частности, было 19 октября, когда пользователей предупредили о том, что приложение не будет работать в ночь на 20 октября.
В компании объясняли, что регламентные работы нужны для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу и безопасность операций с платежными картами.
До этого регламентные работы проводили в ночь на 22 сентября.
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