В работе Приват24 произошел сбой

В работе мобильного приложения Приват24 сегодня, 18 ноября, вечером наблюдается сбой. Также некорректно работает сайт Приват24.

Пользователи жалуются, что в Приват24 невозможно зайти как с телефона, так и с ноутбука или ПК.

При этом при попытке входа в свой аккаунт на сайте выдает ошибку "Авторизация отклонена".

Пока что официальной причины, почему произошел сбой, в "ПриватБанке" не называют. Но пользователи пишут о том, что проводятся регламентные работы.