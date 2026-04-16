У роботі "Нової пошти" стався збій: що відомо

У роботі "Нової пошти" вранці 16 квітня стався збій. Користувачі масово не можуть скористатися мобільним додатком.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Клієнти скаржаться, що додаток "Нової пошти" не завантажується, а в особистий кабінет неможливо зайти.
Також неможливо додзвонитися до оператора.
Компанія наразі не повідомляла про причини збою.
У комапанії повідомили, що сервіси "Нової пошти" тимчасово не працювали через технічний збій
Наразі роботу всіх сервісів відновлено.
Нагадаємо, оператор поштового зв’язку, компанія "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку посилок з 13 квітня.
У компанії зазначили, що це рішення обумовлене необхідністю привести вартість послуг у відповідність до актуальних умов роботи.
Йдеться про зростання вартості пального, енергоносіїв, послуг партнерів і загального операційного навантаження.
