В работе "Новой почты" произошел сбой: что известно

В работе "Новой почты" утром 16 апреля произошел сбой. Пользователи массово не могут воспользоваться мобильным приложением.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Клиенты жалуются, что приложение "Новой почты" не загружается, а в личный кабинет невозможно зайти.
Также невозможно дозвониться до оператора.
Компания пока не сообщала о причинах сбоя.
В комапании сообщили, что сервисы "Новой почты" временно не работали из-за технического сбоя
Сейчас работа всех сервисов восстановлена.
Напомним, оператор почтовой связи, компания "Новая почта" повысила тарифы на доставку посылок с 13 апреля.
В компании отметили, что это решение обусловлено необходимостью привести стоимость услуг в соответствие с актуальными условиями работы.
Речь идет о росте стоимости горючего, энергоносителей, услуг партнеров и общей операционной нагрузки.
