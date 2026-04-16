В работе "Новой почты" произошел сбой: что известно

10:01 16.04.2026 Чт
1 мин
Почему не работает приложение?
aimg Татьяна Степанова
Фото: в работе "Новой почты" произошел сбой (Getty Images)

В работе "Новой почты" утром 16 апреля произошел сбой. Пользователи массово не могут воспользоваться мобильным приложением.

Клиенты жалуются, что приложение "Новой почты" не загружается, а в личный кабинет невозможно зайти.

Также невозможно дозвониться до оператора.

Компания пока не сообщала о причинах сбоя.

Обновлено 10:05

В комапании сообщили, что сервисы "Новой почты" временно не работали из-за технического сбоя

Сейчас работа всех сервисов восстановлена.

Новости "Новой почты"

Напомним, оператор почтовой связи, компания "Новая почта" повысила тарифы на доставку посылок с 13 апреля.

В компании отметили, что это решение обусловлено необходимостью привести стоимость услуг в соответствие с актуальными условиями работы.

Речь идет о росте стоимости горючего, энергоносителей, услуг партнеров и общей операционной нагрузки.

Также ранее мы сообщали, что в приложении "Новой почты" появилась новая функция - мультиномер. Она позволяет следить за разными заказами практически одновременно.

