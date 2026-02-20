У роботі "Нової пошти" стався збій: на що скаржаться клієнти

Нові послуги НП

Сполучені Штати стали 17 країною, де запрацювала "Нова пошта". Тепер звідти можна надсилати в Україну документи та посилки вагою до 30 кг.

Для цього компанія домовилася про співпрацю з мережею UPS, тож клієнти можуть приносити згортки в будь-який із 6 тисяч пунктів UPS Store по всій Америці.

Наразі доставка зі США займає від семи днів. Щоб відправити посилку, необхідно створити заявку в застосунку або на сайті, оплатити її і показати оператору в США отриманий QR-код. У майбутньому компанія планує прискорити доставку до п'яти днів і відкрити свої відділення у великих американських містах.